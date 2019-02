Tassa di soggiorno 2019 a Ragusa, il Comune: "Ricavo da un milione di euro"

Un milione e centomila euro. È la somma che il Comune di Ragusa calcola di potere ricavare dalla tassa di soggiorno nel corso del 2019. La giunta ha approvato il piano di utilizzo dell'imposta di soggiorno: si tratta di uno dei atti propedeutici al bilancio di previsione.

La somma di un milione e centomila euro è la stessa incassata lo scorso anno. La quota più consistente, il 31 per cento dell'importo a disposizione, è stato impiegato, per il 2019, a spese per contributi relativi a "interventi in materia di turismo da realizzare con parte dei proventi della tassa di soggiorno".

Una formulazione molto generica, che darà ampio margine per l'utilizzo delle somme che ammontano a 341.000 euro.

