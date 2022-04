Ragusa, le reliquie del beato giudice Livatino nel comando dei vigili del fuoco

Oggi pomeriggio il cortile della sede centrale del Comando ha accolto il reliquario del Beato Rosario Livatino, le Autorità del territorio ed i fedeli, "momento religioso ma anche di etica e virtù sociale, a rappresentare come Noi Vigili del Fuoco siamo tra la gente e per la gente!", è scritto in una nota.

Dopo una breve permanenza nel cortile della sede, il Reliquario si è diretto in processione verso la chiesa del Sacro Cuore di Gesù, dove la SS. Messa è stata officiata da don Roberto Asta, Vicario generale della Diocesi di Ragusa.

