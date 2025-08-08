Ciclismo, il ragusano Caruso vince una tappa della Vuelta a Burgos

A quasi tre anni e mezzo dal suo ultimo successo, quello nella classifica finale del giro di Sicilia del 2022, il ragusano Damiano Caruso, 38 anni a ottobre, secondo al Giro d’Italia del 2021 e due volte azzurro (a Rio e a Tokyo) nella prova in linea delle Olimpiadi, è tornato a vincere una corsa. Infatti si è imposto per distacco nella quarta tappa della Vuelta a Burgos, con 1’26” di vantaggio sull’ex campione del mondo Rui Costa e sull’altro portoghese Rui Oliveira.
Al comando della classifica generale rimane uno che per metà potrebbe essere quasi il figlio di Caruso, il ventenne Leo Bisiaux, grande speranza del ciclismo francese.
