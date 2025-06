Fisici da tutto il mondo in Sicilia a confronto sul neutrino

Saranno oltre 100 scienziati di fama internazionale, provenienti da 17 paesi di tutto il mondo, a ritrovarsi a Modica dal 16 al 25 giugno per la seconda edizione della Mayorana School & Workshop, un evento di altissimo profilo scientifico dedicato alla fisica del neutrino.

Il via lunedi 16 giugno con la serata inaugurale all’Auditorium Pietro Floridia di Modica, dalle 18. La manifestazione, ospitata dalla Fondazione Giovan Pietro Grimaldi, rappresenta un esempio di trasversalità scientifica senza confini, dove studiosi da Stati Uniti, Cina, Giappone, Russia, Germania, Iran, India, Brasile e da molti altri paesi si confronteranno su uno dei temi più affascinanti e complessi della scienza contemporanea.

Organizzata dall’Università di Catania e dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare in collaborazione con la Fondazione Grimaldi, la Mayorana School & Workshop si conferma come uno dei principali appuntamenti internazionali per chi si occupa di fisica del neutrino, disciplina che sfida i confini della conoscenza e apre le porte a una nuova fisica oltre il modello standard.