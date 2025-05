Destination Building – Enjoy Barocco, al via gli incontri territoriali promossi dal Gal Terra Barocca

Gli appuntamenti territoriali rappresentano la Fase 1 del percorso di aggiornamento del DMP, centrata sull’ascolto e sulla condivisione: un’occasione concreta per raccogliere il punto di vista degli operatori, analizzare i punti di forza e di debolezza della destinazione, individuare nuove opportunità e costruire una visione comune per il posizionamento di Enjoy Barocco sui mercati nazionali e internazionali.

Nata nel 2020 per iniziativa dello stesso GAL, Enjoy Barocco è la Destination Management Organization che coinvolge operatori, enti e istituzioni dei Comuni di Ispica, Modica, Ragusa, Santa Croce Camerina e Scicli, con l’obiettivo di valorizzare in chiave integrata il patrimonio culturale barocco e le eccellenze del territorio, sostenendo un turismo esperienziale, autentico e sostenibile.

Durante ogni giornata si alterneranno:

• una presentazione delle azioni già realizzate e dei nuovi strumenti messi in campo dalla Dmo (come il portale in via di aggiornamento, l’Osservatorio Turistico, i corsi di formazione, le campagne promozionali online e la partecipazione a fiere);

• un focus group partecipativo facilitato da Marco Platania, Direttore dell’Osservatorio Turistico di Enjoy Barocco, e Christian Del Bono, Destination Manager, e articolato su quattro ambiti: offerta turistica, governance e ruolo della Dmo, percezione e posizionamento della destinazione, priorità strategiche per la promozione.

I contributi raccolti andranno a costituire la base per la fase successiva di co-progettazione online, prevista nel mese di giugno, e saranno discussi in un incontro conclusivo previsto per l’autunno.

Calendario degli incontri pubblici

• 27 maggio, ore 16:00 – Hotel Poggio del Sole, Ragusa

• 28 maggio, ore 10:00 – Chiesa di Santa Teresa, Scicli

• 28 maggio, ore 16:00 – Sala Consiliare, Ispica

• 29 maggio, ore 10:00 – Sala Spadaro, Palazzo Comunale, Modica

• 29 maggio, ore 15:00 – Biblioteca Comunale, Santa Croce Camerina

La partecipazione a Destination Building – Enjoy Barocco è gratuita, ma è necessaria la prenotazione tramite modulo online.

«Questi incontri - si legge in una nota - rappresentano un momento chiave per rilanciare il ruolo attivo degli operatori turistici nel definire le linee guida del Destination Marketing Plan: dalla costruzione dei prodotti esperienziali, alla strategia di comunicazione e posizionamento, fino al rafforzamento del modello organizzativo della DMO. Grande attenzione è data alle attività di destination marketing, che spaziano dalla partecipazione alle principali fiere internazionali del turismo alle campagne di promozione digitale. A tutto questo si affianca un ricco programma di formazione e informazione dedicato agli operatori locali, per garantire attraverso le loro competenze un’accoglienza di alta qualità, sempre aggiornata sulle nuove tendenze ed esigenze del mercato turistico. Il GAL Terra Barocca invita tutti gli operatori e portatori di interesse a partecipare attivamente per contribuire a costruire una destinazione più coesa, competitiva e attrattiva».