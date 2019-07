Vacanze siciliane per Barbara D'Urso, in giro per i monumenti di Noto

Vacanze siciliane per Barbara D'Urso che sui social, in queste ore, sta documentando il suo soggiorno a Noto. Oltre al mare, la conduttrice Mediaset sta anche facendo un giro turistico in giro per i monumenti della cittadina ragusana.

La chiesa di San Francesco all'Immacolata, ma anche i monumenti che affacciano sul corso, diverse sono le tappe scelte dalla D'Urso per qualche giorno di relax.

La conduttrice si è lasciata andare anche a qualche peccato di gola, come la burrata con contorno di pomodorini di Pachino, fino ai dolci con i tradizionali cannoli siciliani.

