Cpr di Pozzallo, il Pd: «Costato un milione e 600 mila euro e mai utilizzato»

Due interrogazioni parlamentari sono state presentate alla Camera e all’Assemblea regionale siciliana sul Centro procedure accelerate di frontiera per il rimpatrio di Modica e Pozzallo, in provincia di Ragusa, costato 1,6 milioni di euro e non utilizzato, secondo quanto scrivono il deputato Anthony (segretario regionale del Pd siciliano) è il parlamentare regionale Nello Dipasquale.

Il Centro nacque nell’estate del 2023 come ampliamento dell’hotspot dell’area portuale di Pozzallo ed era stato pensato per le procedure di rimpatrio veloce per richiedenti asilo provenienti da paesi considerati sicuri. «È stato il primo ad essere realizzato in Italia ma di attivo pare oggi ci sia solo l’area di sorveglianza destinata ai militari», evidenziano Barbagallo e Dipasquale riportando i risultati di un’inchiesta giornalistica e ricordando che «i giudici hanno rigettato la procedura veloce di rimpatrio proposta dal questore per i pochissimi migranti ospitati e da quel momento il Centro, che sorge in un’area industriale e che è costato 1,6 milioni di euro, è diventato una cattedrale nel deserto».