Un festival in cinque città barocche siciliane alla scoperta di arte e sapori

In questo contesto, la gastronomia diventa identità, racconto, rito, radici. Sapori come il cioccolato di Modica Igp, il Ragusano Dop, l’olio Monti Iblei Dop, i biscotti di mandorla, il Cerasuolo di Vittoria Docg svelano storie di tradizione e appartenenza, tramandate con passione. I presidi territoriali come la fava Cottoia di Modica, il fagiolo Cosaruciaru di Scicli, il sesamo di Ispica, oltre ai prodotti De.Co., tracciano una geografia autentica di sapori, mestieri e tradizioni.

Cinque città barocche insieme in un viaggio tra arte, sapori e tradizione, in un percorso di valorizzazione turistica e di sinergia per promuovere una destinazione unitaria, che sarà celebrata con il festival itinerante Enjoy Barocco Food Fest - La tradizione a tavola. Un viaggio nel cuore della Sicilia sud-orientale, promosso dal Gal Terra Barocca, che tocca Ragusa, Modica, Scicli, Ispica e Santa Croce Camerina. Istituzioni locali, operatori turistici, aziende e comunità del territorio collaborano per promuovere una destinazione unitaria. Le cinque città diventano le protagoniste di un viaggio tra arte, cultura e natura, unite dall’inconfondibile stile del barocco siciliano. Architetture scenografiche, chiese sontuose e palazzi scolpiti dialogano con paesaggi autentici: spiagge selvagge, muretti a secco, borghi arroccati e casupole di pietra. Un intreccio armonico di storia, bellezza e identità.

Enjoy Barocco Food Fest – La Tradizione a tavola è un festival itinerante che, tra maggio e giugno 2025, animerà i centri storici della Sicilia barocca sud-orientale, le sue piazze e i suoi cortili con laboratori del gusto, degustazioni, cooking show e spettacoli dal vivo. L’evento propone un modello di valorizzazione territoriale che mette la tavola al centro come spazio di incontro e racconto. Non solo una vetrina delle eccellenze agroalimentari, ma un’esperienza in cui produttori, artigiani, chef, famiglie e visitatori si incontrano per condividere saperi, ricette, storie e visioni.

Ogni appuntamento sarà unico, costruito su misura per il contesto che lo ospita, ma sempre riconoscibile grazie ad alcuni elementi comuni: i laboratori del gusto «Mani in pasta», dove adulti e bambini potranno cimentarsi con la panificazione e la cucina tipica; le degustazioni sociali, con grandi tavolate condivise in piazza; i cooking show condotti da chef locali e maestri pasticceri; gli spettacoli dal vivo, tra artisti di strada e teatro dei pupi, e le mostre-mercato, dove acquistare direttamente dai produttori.

Il festival debutta a Santa Croce Camerina (1 e 2 maggio), con una festa che rende omaggio al pane di San Giuseppe, alle cassatelle, alle polpette di riso e baccalà, in un’atmosfera incantevole come quella di Punta Secca. Il viaggio prosegue a Ispica, il 3 e 4 maggio, quando la carota novella Igp sarà la regina indiscussa, accanto al pane ispicese e ai dolci tradizionali come la giuggiulena. Nel weekend del 10 e 11 maggio il festival approda a Ragusa, in un percorso tra piazza Cappuccini, piazza San Giovanni e il Ponte Vecchio, dove andranno in scena le eccellenze ragusane come scacce, sfogghiu e dolci della tradizione. A fine mese, il 30 e 31 maggio, Scicli accoglierà visitatori e curiosi con il suo tipico cucciddatu scaniatu, le teste di turco e i fagioli Casaruciaru, presidio Slow Food, in un’atmosfera viva e popolare. Il gran finale si terrà a Modica, nei primi due giorni di giugno, nella scenografica cornice del Castello, dove si celebrerà il cioccolato di Modica Igp e la fava Cottoia con un programma ricco di incontri, spettacoli e laboratori pensati anche per i più piccoli.