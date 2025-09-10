Comiso, voli Aeroitalia in crescita: dall'1 novembre al via la continuità territoriale

La scelta di Aeroitalia di riprendere i voli su Comiso ha dato frutti immediati. Dal 25 luglio all’8 settembre, in piena stagione estiva, sono stati trasportati 5.648 passeggeri da e per l’aeroporto ibleo, confermando l’interesse dei viaggiatori e il ruolo dello scalo come riferimento per la Sicilia sud-orientale.

Nel dettaglio, i passeggeri sono stati 2.880 sulla tratta Milano Bergamo e 2.768 su Roma Fiumicino. Numeri che si inseriscono in un’estate positiva per la compagnia, che tra giugno e agosto 2025 ha trasportato complessivamente 891.542 viaggiatori. In Sicilia i passeggeri sono stati 200 mila.

«I risultati di questa estate confermano che investire su Comiso è una scelta vincente, non solo per la compagnia ma anche per il territorio – sottolinea il management di Aeroitalia –. Guardiamo al futuro con fiducia, in vista dell’avvio della continuità territoriale il prossimo 1° novembre, che assicurerà collegamenti regolari e indispensabili per cittadini e imprese».

Soddisfazione anche da parte di SAC, la società di gestione degli aeroporti di Catania e Comiso. «I numeri registrati da Aeroitalia confermano le potenzialità dello scalo di Comiso, sul quale SAC intende continuare a investire con convinzione – dichiara l’amministratore delegato Nico Torrisi –. L’avvio della continuità territoriale sarà un ulteriore passo avanti per garantire collegamenti stabili e servizi sempre più vicini alle esigenze dei cittadini».