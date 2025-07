Sicindustria Ragusa, Giuseppe Amarù è il nuovo presidente del Gruppo Giovani Imprenditori

“Rappresentare i Giovani imprenditori della mia provincia – afferma Amarù – è per me una opportunità e, al tempo stesso, una grande responsabilità. Sono certo che, grazie ad un lavoro di squadra tra noi giovani imprenditori e al prezioso supporto dei senior, creeremo occasioni di crescita, confronto e partecipazione, con la volontà di valorizzare il nostro territorio e rafforzare il ruolo di Sicindustria come punto di riferimento per l’impresa”.

Al neo presidente Giuseppe Amarù vanno gli auguri del presidente di Sicindustria, Luigi Rizzolo, e del presidente di Sicindustria Ragusa, Giorgio Cappello, che hanno espresso piena fiducia nel nuovo corso del Gruppo Giovani, sottolineando l’importanza del coinvolgimento delle nuove generazioni per lo sviluppo economico e imprenditoriale della provincia di Ragusa e dell’intera Sicilia.