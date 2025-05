Asp di Palermo, eletti i nuovi vertici del coordinamento sindacale

Cambiano i colori dei vertici sindacali all'Asp di Palermo. Antonino Noto della Fials è stato eletto coordinatore delle Rsu, le rappresentanze sindacali unitarie, mentre Sergio Coloma della Cgil sarà il presidente. Nel ruolo di vice coordinatori sono stati eletti Brigida Salvatore della Uil e Marco Cascino del Nursind. Il vicepresidente del coordinamento Rsu sarà infine Giorgia Oro del Nursing Up.

L’accordo è stato comunicato al termine di un incontro nel salone delle feste dell’Azienda provinciale sanitaria dai segretari della Fials, Giuseppe Forte e Antonino Provenzano, della Cgil, Cosimo Di Vita e Sergio Coloma, del Nursind, Aurelio Guerririo Benedetto Pirrello, della Uil, Giuseppe Amato e Vito Cangialosi, del Nursing Up, Giuseppe Pollina.

Grande soddisfazione è stata espressa dalle sigle sindacali e dai lavoratori in un momento storico in cui «l’azienda per la prima volta cambia il volto politico-sindacale - scrivono in una nota -. Per i sindacati è ora di mettersi subito al lavoro con l'obiettivo di una concreta rivalutazione del personale affrontando temi importanti a cominciare dalle progressioni verticali, economiche e dagli incarichi di organizzazione».