Aeroitalia taglia alcuni voli da Comiso e Trapani, è polemica

Federconsumatori Sicilia apprende con stupore che la compagnia aerea Aeroitalia ha deciso di tagliare i voli da Comiso lasciando solo quelli con destinazione Roma Fiumicino, Milano Bergamo e Parma e, contemporaneamente, ha deciso anche di sospendere i voli da Trapani Birgi a Cuneo dal 26 gennaio al 29 marzo.

I collegamenti cancellati

Spariscono i collegamenti Aeroitalia dalla Sicilia a Cuneo, Firenze, Bologna e Perugia. Tutte le tratte che sono state, fino a l'altro ieri, l'unico modo per centinaia di giovani studenti siciliani per raggiungere le sedi universitarie di Torino, Firenze, Perugia e Bologna in tempi compatibili con la vita moderna, senza fare svariati cambi di treni, navi, autobus e senza spendere mezzo stipendio dei genitori.

Federconsumatori: «Siamo arance da spremere»

«È l'ennesima conferma - commenta il presidente di Federconsumatori Sicilia, Alfio La Rosa - che le compagnie aeree che operano negli aeroporti siciliani considerano i nostri concittadini solo come arance da spremere. Questa vicenda conferma ciò che Federconsumatori afferma da anni: non è possibile lasciare al mercato l'offerta dei voli da e per la Sicilia, ci deve essere una programmazione a lungo termine gestita insieme dalla politica regionale, dalle società aeroportuali e dalle compagnie aeree. A differenza di tutte le altre Regioni italiane - continua La Rosa - in Sicilia non c’è un'alternativa all'aereo per raggiungere, in tempi ragionevoli, gran parte del resto d'Italia e, per questo, non c’è concorrenza e le compagnie fanno quel che vogliono».