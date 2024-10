Alimentare, Lactalis investe 4,6 milioni in Sicilia nel prossimo biennio

Lactalis Italia, prima realtà del settore agroalimentare per presenza e capillarità sul territorio italiano, consolida il suo ruolo strategico in Sicilia, dove ha due stabilimenti produttivi a Catania e Ragusa, prevedendo, per il biennio 2024-2025, di investire 4,6 milioni euro nell’isola.

Il dato è emerso da uno studio condotto da The European house - Ambrosettii e presentato Palazzo della Cultura del capoluogo etneo. Lo stabilimento di Catania, fondato nel 1954, entra in Parmalat nel 2000, dopo l’acquisizione della società Latte Sole Spa e produce circa 77.000 tonnellate di prodotto ogni anno, in larga parte latte Uht, ma anche panna. Quello di Ragusa, fondato nel 1991 ed entrato in Parmalat nel 2000, è specializzato nella produzione di prodotti caseari come mozzarella, ricotta e scamorza e lavora circa 6 mila tonnellate di prodotto ogni anno.

Nell’isola, Lactalis ha 226 dipendenti diretti, pari al 4,2% del totale nazionale del gruppo e negli ultimi tre anni l’occupazione diretta in Sicilia regione è cresciuta del 3,7%.