Pozzallo, 140 migranti soccorsi in mare: tre feriti da colpi di arma da fuoco, uno è in coma

Ancora uno sbarco drammatico a Pozzallo, dove una motovedetta della guardia costiera e una della guardia di finanza hanno soccorso un peschereccio con 140 migranti a bordo, a circa 50 miglia dalla costa. Tra i naufraghi, tre persone ferite da colpi di arma da fuoco: uno con una lesione alla testa è in coma, un altro ha riportato una ferita al viso, mentre il terzo è stato colpito alla coscia.

I primi due sono stati trasferiti d’urgenza all’ospedale di Modica, mentre per il ferito più grave è stato allertato anche l’elisoccorso per un eventuale trasferimento al reparto di Neurochirurgia di Catania. Il terzo migrante è stato invece ricoverato nel reparto di Chirurgia vascolare dell’ospedale di Vittoria.

Emorragia cerebrale, teca cranica danneggiata e frammenti ossei all’interno ma non ci sarebbe alcun proiettile per il quindicenne migrante egiziano ferito gravemente alla testa. L'altro compagno di viaggio ha una parte del volto disintegrata, mascella e mandibola, ed è cosciente: a colpirlo è stato forse un razzo di segnalazione esploso ad altezza d’uomo. Il terzo ha un foro d’entrata e uno d’uscita alla coscia ma non è in pericolo di vita.