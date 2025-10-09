Nell'ultimo sbarco di migranti a Pozzallo c'erano anche due scafisti: fermati

Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
La polizia ha fermato due egiziani indiziati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Sarebbero stati alla guida dell’imbarcazione che, l’1 ottobre, è stata intercettata al largo dalla capitaneria di porto di Pozzallo. A bordo c’erano 64 migranti poi accompagnati in porto e quindi all’hotspot. Le attività investigative effettuate dalla Squadra Mobile hanno consentito di ricostruire le fasi del viaggio, dalla Libia in Italia, e di individuare i due scafisti.

