Nell'ultimo sbarco di migranti a Pozzallo c'erano anche due scafisti: fermati

La polizia ha fermato due egiziani indiziati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Sarebbero stati alla guida dell’imbarcazione che, l’1 ottobre, è stata intercettata al largo dalla capitaneria di porto di Pozzallo. A bordo c’erano 64 migranti poi accompagnati in porto e quindi all’hotspot. Le attività investigative effettuate dalla Squadra Mobile hanno consentito di ricostruire le fasi del viaggio, dalla Libia in Italia, e di individuare i due scafisti.