Truffa da 63 mila euro a un’anziana: i carabinieri di Ragusa recuperano la somma

Erano riusciti a farsi fare un bonifico da 63.000 euro, i risparmi di un’intera vita: i carabinieri di Ragusa hanno individuato e denunciato il truffatore, bloccato il conto e fatto riavere la somma a un’anziana. Tutto era cominciato con il più classico degli sms di fishing: il nome del proprio istituto di credito a fianco al testo «Il bonifico da 4.900 euro dal tuo c/c è stato disposto. Se non hai eseguito tu l’operazione telefona subito al numero».

Allo spavento iniziale e alla telefonata frettolosa al numero segnalato era seguito il dialogo molto rassicurante con il (finto) operatore bancario, che aveva consigliato alla cliente cosa fare per mettere al sicuro i propri soldi. La donna, residente a Ragusa, era stata circuita telefonicamente da abilissimi criminali, esperti di truffe telefoniche, che tenendola sempre impegnata al telefono, l’avevano convinta a recarsi presso lo sportello della propria banca per disporre, con un pretesto, un bonifico urgente da 63.000 euro.