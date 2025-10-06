Santa Croce Camerina, sequestrata una discarica abusiva di 5.000 metri quadrati

Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Un’area di circa 5.000 metri quadrati trasformata in discarica abusiva è stata sequestrata dai carabinieri del comando provinciale di Ragusa a Santa Croce Camerina in contrada Cannitello.

Vi erano depositato un consistente quantitativo di rifiuti, non smaltiti correttamente, tra cui residui di materiale ferroso e plastico riconducibili presumibilmente alla realizzazione di impianti delle serre e anche elementi in eternit. Accertamenti sono in corso per individuare i titolari degli appezzamenti di terreno.

