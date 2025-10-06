Il rapimento lampo a Vittoria, nuovo colloquio con gli inquirenti per il diciassettenne

Nuovo colloquio con gli inquirenti per il diciassettenne rapito il 25 settembre scorso alla periferia di Vittoria e liberato dopo 24 ore nei pressi del mercato ortofrutticolo. Il giovane è stato nuovamente convocato in commissariato.

Gli inquirenti gli hanno posto alcune domande e hanno chiesto chiarimenti su alcuni dettagli dell’episodio di cui è stato vittima. Il colloquio è stato breve. Non sono emersi

particolari sui contenuti. Dopo undici giorni, le indagini proseguono senza sosta. Il fascicolo d’indagine è affidato al sostituto procuratore Monica Monego.