Vittoria, infermiere aggredito da un paziente nella sala d'attesa dell'ospedale: frattura a un polso

Un infermiere del pronto soccorso di Vittoria è stato aggredito la scorsa notte da un paziente che si trovava in sala d’attesa, in procinto di essere visitato. Fermato da una guardia giurata a causa di gesti plateali, ha aggredito l’uomo della sicurezza e poi un medico e un infermiere. Quest’ultimo ha riportato la frattura a un polso: la prognosi è di 20 giorni. L’uomo è stato fermato dal personale di polizia presente nel presidio ospedaliero e condotto in commissariato.

Il senatore di Fratelli d’Italia Salvo Sallemi ha espresso la sua solidarietà agli aggrediti e all’infermiere ferito: «Questi episodi non sono più tollerabili, il governo di recente ha inasprito in modo

significativo le pene per chi aggredisce il personale sanitario. La legge ora c'è: chi alza le mani su un infermiere o un medico deve sapere che pagherà un prezzo altissimo. La violenza non è mai giustificabile».