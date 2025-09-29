Pesca di frodo a Scicli, sequestrati 709 ricci di mare

I finanzieri del comando provinciale della di Ragusa hanno sequestrato oltre 700 ricci di mare, lungo la costa tra Cava D’Aliga e Sampieri, nel comune di Scicli.

Nel corso dell’operazione, condotta dai militari della compagnia di Modica, sono stati identificati due sirausani mentre pescavano illegalmente e con attrezzatura professionale da immersione.

L’intervento tempestivo delle fiamme gialle ha permesso di sequestrare, complessivamente, 709 ricci di mare, già pescati e pronti per essere trasportati altrove, oltre all’attrezzatura subacquea impiegata dai due bracconieri. Gli esemplari recuperati sono stati prontamente rigettati in mare, per favorire il ripopolamento della specie e tutelare l’equilibrio dell’ecosistema marino.

I due responsabili sono stati segnalati alla competente Capitaneria di Porto.