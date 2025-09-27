Vittoria, parla il padre del ragazzo rapito: «Sono stati in tre o quattro, lo hanno trattato bene»

«I rapitori erano tre o quattro, sembravano italiani. Ma non hanno parlato molto. Mio figlio ha avuto l’impressione che fossero adulti, forse dei quarantenni». Lo ha detto all’Ansa il padre del diciassettenne rapito a Vittoria giovedì sera mentre si trovava con alcuni amici in una piazzetta del quartiere Marangio.

«Quando è stato rapito ci hanno chiamato i suoi amici, i ragazzi che erano con lui nella piazzetta dicendo cosa era avvenuto e che mio figlio era stato prelevato - continua - Abbiamo chiamato la polizia e sono scattate le ricerche. Le forze dell’ordine, la magistratura, sono stati encomiabili. Hanno agito con grandi professionalità e le ricerche sono state avviate subito, tutti sono stati coinvolti nel tentativo di riportare mio figlio a casa».

Alla domanda se avesse ricevuto richieste o sia stato contattato dai rapitori l’uomo ha detto: «No, non abbiamo avuto nessun contatto. E siamo stati in collegamento costante con le forze dell’ordine. Ci hanno accompagnato e sostenuto». «Mio figlio sta bene, per fortuna. Lo ripeto, non è stato maltrattato. Ma ha avuto tanta paura. Stamattina ha potuto riposare più a lungo, la tensione è stata tanta. Speriamo che possa riprendersi presto. Adesso è a casa, con la sua famiglia e questo è ciò che conta».