Migranti, in 64 sbarcano a Pozzallo: 15 le donne e 24 i minori

Ospedale Maggiore di Modica

Una donna al settimo mese di gravidanza è stata trasferita in ospedale a Modica per controlli. È una delle 15 donne tra i 64 migranti sbarcati a Pozzallo dopo essere stati messi in salvo dalla motovedetta Cp 325 della Guardia costiera a circa 60 miglia a sud di Pozzallo.

Provati ma in buono stato di salute, una volta sbarcati sono stati tutti trasferiti all’hotspot dopo il doppio controllo medico a cura di Usmaf e Azienda sanitaria locale. Oltre alle 15 donne e a 25 uomini, a bordo del barchino raggiunto e soccorso, c'erano anche 19 minori maschi e 5 bambine. Paesi di provenienza sono Somalia, Eritrea e Bangladesh. Moltissimi casi di scabbia. Il barchino sarebbe partito da Tripoli due o tre giorni fa.

