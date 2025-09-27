Il sequestro di Vittoria, i banditi sono rimasti incappucciati: ci sono delle registrazioni video

Avevano l’accento di Vittoria e sono rimasti incappucciati per tutta la durata del sequestro i 4 banditi che giovedì hanno rapito un 17enne figlio di un commerciante della città del Ragusano. Lo ha raccontato la vittima, sentita dalla polizia fino alle tre della scorsa notte, al legale di famiglia.

Il ragazzo si è presentato ieri sera al commissariato con un amico incontrato dopo il rilascio.

Sarebbe stato tenuto prigioniero nelle campagne di Vittoria il giovane rapito giovedì da 4 uomini incappucciati. E’ stata la stessa vittima, rilasciata ieri sera dopo un sequestro lampo, a raccontare che tra il luogo della liberazione e il casolare in cui era stato portato i banditi hanno impiegato circa 6 minuti di auto. Dopo il rilascio la vittima ha dovuto percorrere a piedi altri 20 minuti prima di arrivare alla strada in cui ha incontrato un amico che l’ha poi portato in auto al commissariato. Dal racconto si deduce, secondo il legale del ragazzo, dunque , che la prigione in cui il 17enne è stato tenuto era a poca distanza dal centro della città.