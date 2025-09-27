Il giallo del sequestro lampo a Vittoria, in azione un commando: dal rapimento al rilascio

Stava camminando verso casa quando un amico lo ha riconosciuto, lo ha accolto nella sua auto e accompagnato in commissariato a Vittoria. Queste le ultime cose che si sanno: il 17enne, vittima di un rapimento a Vittoria, nel Ragusano da ieri è libero ed è stato subito sentito dagli inquirenti.

«Non c'è stata nessuna richiesta di soldi alla famiglia e il ragazzo è stato trattato bene». Il procuratore di Ragusa Francesco Puleio esclude che dietro al sequestro del 17enne rapito a Vittoria giovedì ci fosse l'intenzione di chiedere un riscatto. Il magistrato ha convocato una conferenza stampa in cui, però, poche sono state le risposte ai cronisti.

«È una vicenda con molti lati ancora da chiarire», ha detto. Il 17enne si è presentato ieri sera in commissariato accompagnato da un amico. Puleio non ha voluto dire dove il giovane sarebbe stato rilasciato e dove avrebbe incontrato l’altro ragazzo. Delle videocamere di sorveglianza hanno ripreso la Panda dei banditi che hanno rapito il 17enne che, giovedì sera, era con tre amici alcuni maggiorenni. «Era necessario incontrare la stampa perché la vicenda ha suscitato molto allarme nella popolazione», ha spiegato il procuratore