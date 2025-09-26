Migranti, in 51 sbarcano a Pozzallo: erano in mare da tre giorni

È stata la motovedetta della guardia costiera, Cp 325 a individuarli e a metterli in salvo per poi trasferirli a Pozzallo. Si tratta di 51 persone, raggiunte a una trentina di miglia a sud est di Pozzallo. Le operazioni di sbarco sono iniziate all’1.30 della notte appena trascorsa alla banchina militare, con il coordinamento della Prefettura di Ragusa.

Doppio controllo sanitario, prima dell’Usmaf, la sanità marittima e poi dell’Asp, Azienda sanitaria provinciale di Ragusa per i 51 tutti originari del Bangladesh - tra loro 3 minori. Erano tutti bagnati e infreddolito ma stavano bene, nessuno ha avuto bisogno di approfondimenti medici. Sarebbero partiti dalla Libia 3 giorni fa.