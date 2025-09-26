La sparatoria in pieno giorno a Scicli, arresto convalidato: un giovane resta in carcere

La sparatoria in pieno giorno e in centro a Scicli nel Ragusano. È accaduto domenica 21 settembre intorno alle 14. L’arresto immediato di un cittadino 28enne di origini albanesi, è stato convalidato e resta in carcere. Proseguono le ricerche di un altro suo connazionale, tuttora latitante.

Nel corso dell’udienza di convalida, assistito dal suo legale, l’avvocato Giusy Cicero, il 28enne si è avvalso della facoltà di non rispondere. Su di lui pendono le ipotesi accusatorie di possesso d’arma e relativo munizionamento, ricettazione per la stessa arma che è risultata provento di furto e possesso ingiustificato di un coltello.

A fronteggiarsi un gruppo di albanesi e un gruppo di tunisini. Il 28enne sarebbe stato trovato a terra ferito e semi svenuto ma con la pistola tra le mani, senza caricatore e con un colpo in canna. Era stato arrestato dai carabinieri, mentre prosegue l’indagine del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modica, assieme al personale della Tenenza di Scicli per catturare un altro cittadino albanese su cui penderebbe l’accusa di tentato omicidio.