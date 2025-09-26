Il ragazzo sequestrato a Vittoria, gli imprenditori: «C’è un clima di insicurezza, è un brutto momento per tutti noi»

Ha fatto rapidamente il giro della città a Vittoria la notizia del rapimento del diciassettenne figlio di un noto commerciante della zona, che lo hanno portato via a forza dopo averlo chiamato per cognome.

Suo padre gestisce un centro per il confezionamento e la vendita di prodotti ortofrutticoli, vicino al mercato. Al mercato opera invece un suo fratello.

«Li conosco da tempo - commenta il commissionario Filippo Giombarresi, ex presidente dell’associazione dei Concessionari ortofrutticoli - sono persone che stimo e che operano bene nel loro settore. Non riusciamo a capire cosa possa essere successo. Siamo vicini alla famiglia del mio collega. Siamo seriamente preoccupati per il clima di insicurezza che da troppo tempo si registra in città».

«Siamo sgomenti - aggiunge Gino Puccia, anch’egli ex presidente dei commissionari - non comprendiamo cosa possa essere successo. Forse un tentativo di chiedere dei soldi ? È un brutto momento per tutti noi. Tutti i commissionari siamo vicini alla famiglia e speriamo di poter uscire presto da questo incubo».