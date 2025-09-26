Il giovane rapito a Vittoria, il vescovo di Ragusa ai rapitori: «Liberatelo»

«Faccio appello ai rapitori perché lascino libero il ragazzo. Quanto accaduto è gravissimo e ci turba e ci lascia sconvolti. Auspichiamo che le forze dell’ordine, che stanno lavorando per risolvere il caso, possano riportare questo giovane alla sua famiglia». Lo afferma il vescovo di Ragusa, monsignor Giuseppe La Placa, sul rapimento di un diciassettenne avvenuto ieri sera (25 settembre 2025) a Vittoria.