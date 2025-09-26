Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home Cronaca Il giovane rapito a Vittoria, il vescovo di Ragusa ai rapitori: «Liberatelo»

Il giovane rapito a Vittoria, il vescovo di Ragusa ai rapitori: «Liberatelo»

Monsignor La Placa: «Fatto gravissimo, ci turba e ci sconvolge»

di

Il vescovo Giuseppe La Placa
Il vescovo Giuseppe La Placa

«Faccio appello ai rapitori perché lascino libero il ragazzo. Quanto accaduto è gravissimo e ci turba e ci lascia sconvolti. Auspichiamo che le forze dell’ordine, che stanno lavorando per risolvere il caso, possano riportare questo giovane alla sua famiglia». Lo afferma il vescovo di Ragusa, monsignor Giuseppe La Placa, sul rapimento di un diciassettenne avvenuto ieri sera (25 settembre 2025) a Vittoria.

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province