Risponde a un annuncio di lavoro e al colloquio viene violentata: scatta un arresto

Ha risposto a un annuncio di offerta di lavoro come addetta alle pulizie in appartamenti per turisti pubblicato in un sito web, ma quando la donna di 28 anni si è presentata al colloquio è stata violentata. Ad aggredirla un uomo di 58 anni, con precedenti per abuso, arrestato su ordine del gip di Ragusa, che ha accolto la richiesta della procura.

Le indagini dei carabinieri sono state avviate dopo la denuncia della vittima che ha confidato la violenza subita al proprio medico curante e a un familiare. Per il trauma subito la donna era caduta in uno stato di prostrazione assumendo comportamenti autolesionistici, segnalati agli investigatori dal personale sanitario.