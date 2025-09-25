La violenza sessuale a Ragusa: l’indagato tace davanti al giudice, la difesa ricorre al Riesame

Si è avvalso della facoltà di non rispondere il ragusano di 58 anni arrestato con l’accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di una donna di 28 anni che aveva risposto a un annuncio online per un lavoro come addetta alle pulizie. L’interrogatorio di garanzia si è svolto il 23 settembre davanti al gip di Ragusa.

Nelle ultime ore la difesa ha depositato ricorso al Riesame contro la misura cautelare in carcere. Dagli atti emerge che l’uomo in passato era stato coinvolto in una vicenda simile per modalità, anche se non ha precedenti per violenza sessuale.

Secondo l’accusa, lo scorso 6 agosto l’indagato avrebbe attirato la giovane con un finto colloquio di lavoro e, una volta condotta in un appartamento, avrebbe abusato di lei. La donna aveva poi denunciato i fatti, confidandosi con un familiare e con il medico che la seguiva, e per il trauma subito era ricorsa a cure sanitarie dopo alcuni episodi di autolesionismo.