Paura nel centro storico di Scicli: una lite tra stranieri degenera in sparatoria e accoltellamento

Paura nel centro storico di Scicli. Una lite tra cittadini stranieri, albanesi contro tunisini, è degenerata oggi pomeriggio (21 settembre) in una sparatoria e in un successivo accoltellamento. Il fuggi fuggi si è verificato poco dopo le 13.30 in Largo Gramsci ed è poi proseguito in via Aleardi, a pochi passi da via Penna. Le bande se le sono date di santa ragione: sul campo sono rimasti due feriti. Ad avere la peggio nella furiosa colluttazione sarebbe stato un albanese di 28 anni, che è in condizioni critiche piantonato all’ospedale Maggiore di Modica per le ferite di arma da fuoco.

La ricostruzione è stata fornita dal sindaco Mario Marino, che in un post su Facebook ha parlato di «un grave episodio di violenza» confermando l’intervento immediato dei carabinieri, che hanno transennato la zona e avviato le indagini. Il movente della rissa potrebbe essere legato alla gestione dello spaccio di droga in città da parte dei due gruppi criminali.