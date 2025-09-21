Paura nel centro storico di Scicli: una lite tra stranieri degenera in sparatoria e accoltellamento

Paura nel centro storico di Scicli. Una lite tra cittadini stranieri, albanesi contro tunisini, è degenerata oggi pomeriggio (21 settembre) in una sparatoria e in un successivo accoltellamento. Il fuggi fuggi si è verificato poco dopo le 13.30 in Largo Gramsci ed è poi proseguito in via Aleardi, a pochi passi da via Penna. Le bande se le sono date di santa ragione: sul campo sono rimasti due feriti. Ad avere la peggio nella furiosa colluttazione sarebbe stato un albanese di 28 anni, che è in condizioni critiche piantonato all’ospedale Maggiore di Modica per le ferite di arma da fuoco.
La ricostruzione è stata fornita dal sindaco Mario Marino, che in un post su Facebook ha parlato di «un grave episodio di violenza» confermando l’intervento immediato dei carabinieri, che hanno transennato la zona e avviato le indagini. Il movente della rissa potrebbe essere legato alla gestione dello spaccio di droga in città da parte dei due gruppi criminali.
Il primo cittadino ha espresso vicinanza alla comunità e gratitudine alle forze dell’ordine: «Ringrazio i carabinieri per il lavoro svolto a tutela della sicurezza dei cittadini. La nostra città merita serenità e convivenza pacifica: continueremo a vigilare e a collaborare con le autorità competenti perché simili episodi non si ripetano».
Marino ha inoltre annunciato che nei prossimi giorni chiederà un incontro urgente con la Prefettura per rafforzare i controlli e garantire maggiore sicurezza sul territorio.
