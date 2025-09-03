Ragusa, picchiata per 10 anni dal marito geloso: scatta il divieto di avvicinamento

Il divieto di avvicinamento, con l'applicazione del braccialetto elettronico, è stato disposto nei confronti di un 28enne di Vittoria, nel Ragusano, indagato per il reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti della convivente. Il provvedimento, eseguito dagli agenti della Polizia di Stato, è scattato in seguito alle denunce della donna, che ha riferito di avere subito, per circa un decennio, soprattutto per motivi di gelosia, continue violenze fisiche e verbali da parte dell’uomo. La vicenda ha avuto il suo culmine lo scorso 17 agosto, quando, dopo l’ennesima violenta aggressione con schiaffi e calci, peraltro alla presenza dei due figli minori, l’uomo ha rinchiuso la convivente in una stanza, da cui la donna è riuscita successivamente ad allontanarsi e a telefonare al Commissariato.