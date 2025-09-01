Comiso, Raffaele è morto per annegamento: i funerali si svolgeranno il 3 settembre

Si è conclusa l’autopsia sul corpo del piccolo Raffaele Sallemi, il bimbo di due anni annegato il 21 agosto scorso nella piscina della casa di villeggiatura di Caucana, nel Ragusano. L’esame è stato eseguito all’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa Ibla dai medici legali Giuseppe Ragazzi e Andreana Nicoletta Maria Maglitto, insieme al consulente della famiglia, il medico legale Vincenzo Cilia.

L’autopsia avrebbe confermato che la morte è stata causata da asfissia da annegamento e non sarebbero state rilevate contusioni. I periti avranno 90 giorni per depositare la relazione.

Dopo l’esame, la salma è stata benedetta da don Franco Ottone e restituita ai familiari. Domani la bara bianca del piccolo arriverà nella casa di via Piave, a Comiso. I funerali saranno celebrati mercoledì 3 settembre alle 10, a Comiso, nella basilica di Maria SS. Annunziata, dal vescovo Giuseppe La Placa.