Incidente a Santa Croce Camerina: perde la vita l'addetta del 118 Roberta Occhipinti

Schianto mortale nella tarda serata di ieri (27 agosto) lungo la strada che collega Marina di Ragusa a Santa Croce Camerina, in contrada Biddemi. Nella collisione tra due auto ha perso la vita Roberta Occhipinti, 59 anni, autista soccorritrice del 118, originaria di Modica.

La donna stava rientrando a casa dopo avere terminato il turno di lavoro quando, per cause in corso di accertamento, la sua auto si è scontrata con un’altra vettura. Soccorsa e trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, è deceduta poco dopo nonostante i tentativi dei medici di rianimarla. Ferito anche il conducente dell’altra auto, un cinquantacinquenne tunisino che viaggiava con moglie e figlio: l’uomo è stato trasferito all’ospedale Guzzardi di Vittoria, ma le sue condizioni non sarebbero gravi.

Nella notte è arrivato il cordoglio di Riccardo Castro, presidente della Seus 118 Sicilia: «È una triste notte quella che accompagna la conclusione di questo 27 agosto. Con immensa tristezza e profondo sgomento, piangiamo la prematura scomparsa di un’autista soccorritrice. Roberta aveva appena terminato il suo turno di servizio, stava tornando a casa dopo avere dedicato ancora una volta il suo tempo, la sua energia, la sua umanità a chi aveva bisogno. Era una professionista seria e preparata, un’anima generosa, una splendida operatrice della famiglia Seus. Roberta continuerà a essere con noi, ogni giorno, in ogni ambulanza, in ogni soccorso, in ogni cuore».