Incidente a Santa Croce Camerina: perde la vita l'addetta del 118 Roberta Occhipinti

Schianto mortale nella tarda serata di ieri (27 agosto) lungo la strada che collega Marina di Ragusa a Santa Croce Camerina, in contrada Biddemi. Nella collisione tra due auto ha perso la vita Roberta Occhipinti, 59 anni, autista soccorritrice del 118, originaria di Modica.
La donna stava rientrando a casa dopo avere terminato il turno di lavoro quando, per cause in corso di accertamento, la sua auto si è scontrata con un’altra vettura. Soccorsa e trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, è deceduta poco dopo nonostante i tentativi dei medici di rianimarla. Ferito anche il conducente dell’altra auto, un cinquantacinquenne tunisino che viaggiava con moglie e figlio: l’uomo è stato trasferito all’ospedale Guzzardi di Vittoria, ma le sue condizioni non sarebbero gravi.
Nella notte è arrivato il cordoglio di Riccardo Castro, presidente della Seus 118 Sicilia: «È una triste notte quella che accompagna la conclusione di questo 27 agosto. Con immensa tristezza e profondo sgomento, piangiamo la prematura scomparsa di un’autista soccorritrice. Roberta aveva appena terminato il suo turno di servizio, stava tornando a casa dopo avere dedicato ancora una volta il suo tempo, la sua energia, la sua umanità a chi aveva bisogno. Era una professionista seria e preparata, un’anima generosa, una splendida operatrice della famiglia Seus. Roberta continuerà a essere con noi, ogni giorno, in ogni ambulanza, in ogni soccorso, in ogni cuore».
Messaggi di vicinanza sono arrivati anche dall’Associazione Autisti Soccorritori Italiani (Aasi), che ha espresso cordoglio alla famiglia e chiesto di intitolare un luogo pubblico alla memoria di Roberta «una donna che si è sempre spesa per il proprio territorio e per la propria regione».
