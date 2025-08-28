Furgone finisce fuori strada, muore un uomo di Giarratana

Un uomo di 58 anni, Enrico Elia, di Giarratana, è morto nel pomeriggio in un incidente che si è verificato lungo la statale 194 che conduce a Giarratana e Ragusa, nel tratto vicino alla diga di Licodia. L’uomo era alla guida di un furgone Citroen Jumpy che è finito fuori strada. L’impatto ha scaraventato il corpo fuori dall’abitacolo. Sono intervenuti l’ambulanza del 118 e i carabinieri che hanno effettuato i rilievi. Lascia due figli.

È la seconda vittima della strada in 24 ore nel Ragusano. Ieri sera (27 agosto 2025) a perdere la vita era stata Roberta Occhipinti , soccorritrice del 118, schiantasi sulla strada che collega Marina di Ragusa con Santa Croce Camerina .