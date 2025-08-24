Ragusa, l'ultimo saluto al giovane schiacciato dal trattore: «Amava il calcio, una famiglia di grandi lavoratori»

Un lungo silenzio carico di dolore ha accompagnato questa mattina l’arrivo della bara di Andrea Passalacqua, il quindicenne morto nell’incidente con un trattore avvenuto in contrada San Cimino, al confine tra Ragusa e Chiaramonte. Il feretro, giunto in ritardo rispetto al previsto, è stato accolto nella chiesa della Nunziata, dove don Filippo Bella ha celebrato i funerali davanti a una folla commossa di parenti, amici e conoscenti.

Dopo il rito religioso, la bara è stata portata al campo sportivo Gianni Biazzo di via Archimede. Qui Andrea passava gran parte del suo tempo libero, indossando la maglia del Ragusa Boys, squadra giovanile con cui sognava di crescere e magari un giorno fare il grande salto. I suoi compagni lo hanno salutato tra lacrime e abbracci, ricordandolo come un ragazzo dal cuore grande, sempre pronto a incoraggiare gli altri.

Andrea era descritto da tutti come un giovane solare, educato e disponibile. A soli quindici anni coltivava con entusiasmo la sua passione per il calcio, sport che amava profondamente e che rappresentava per lui non solo divertimento, ma anche speranza e futuro.