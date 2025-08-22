Ragusa, un quindicenne muore schiacciato da un trattore

Un ragazzo di 15 anni è stato trovato morto vicino a una stalla nell’azienda agricola di famiglia, tra Ragusa e Chiaramonte Gulfi. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato travolto da un trattore durante una manovra, ma non si sa ancora chi fosse alla guida del mezzo e resta da accertare la dinamica dell’accaduto. Sono intervenuti un’ambulanza del 118 ed è stato attivato anche l’elisoccorso, ma per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. Indagano i carabinieri.

Il quindicenne morto si chiama Andrea Passalacqua. L’azienda agricola e zootecnica in cui è avvenuta la tragedia è di proprietà del padre della vittima. Quando è arrivato l’elisoccorso, il ragazzo era già senza vita.

«La terribile notizia della morte di un ragazzo di 15 anni, Andrea Passalacqua, studente del Fabio Besta di Ragusa, schiacciato da un trattore nella azienda agricola di famiglia alle porte della città, lascia sgomenti tutta la nostra comunità. Alla sua famiglia e agli amici il cordoglio e la vicinanza mia e di tutti i ragusani», ha affermato il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì.