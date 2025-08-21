Il raid a Modica per la cocaina non pagata, scattano tre arresti

Gli agenti della squadra mobile di Ragusa e del commissariato di Modica, con il supporto della squadra mobile di La Spezia, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip di Ragusa su richiesta della Procura, nei confronti di tre persone - due uomini e una donna - indagate di rapina aggravata, lesioni personali aggravate e, due di esse, anche di detenzione di sostanze stupefacenti.

I fatti risalgono alla notte del 6 dicembre scorso, quando gli indagati, un gambiano, una italiana e un romeno, sono entrati con un pretesto nell’alloggio di un giovane di 25 anni, una casa vacanze a Modica, aggredendolo brutalmente e rapinandolo di effetti personali di valore, tra cui orologi, abiti griffati e denaro, nel contesto di un presunto debito legato allo spaccio di stupefacenti.

Infatti, secondo quanto emerso dalle indagini, la vittima, avrebbe acquistato dai tre delle dosi di cocaina in quanto assuntore, senza corrispondere la somma dovuta. Il gambiano e l’italiana sono stati condotti in carcere, la donna a La Spezia e l’uomo a Ragusa, mentre il romeno è stato posto agli arresti domiciliari.