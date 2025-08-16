Marzamemi, un uomo colpito da un fulmine: salvato dai soccorsi

Durante le prime ore del pomeriggio di oggi un uomo di 45 anni è stato colpito da un fulmine durante un’improvvisa e violenta tempesta. Stando alle prime informazioni raccolte, la vittima è stata investita in pieno dalla scarica elettrica e a seguito di tale shock sarebbe crollata al suolo, priva di sensi, andando in arresto cardiaco.

Sul posto sono giunti rapidamente i mezzi di soccorso: due ambulanze del 118 hanno raggiunto l’area e i sanitari hanno subito iniziato le procedure di rianimazione. Grazie alla prontezza dell’intervento l’uomo, vivo per miracolo, ha ripreso conoscenza e, secondo alcuni presenti, avrebbe anche fatto segni con le mani per rassicurare chi lo circondava, prima di essere trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Avola. Attualmente è sotto stretta osservazione medica, in attesa di ulteriori esami clinici.