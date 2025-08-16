Maltempo, grandine e trombe d'aria a Modica: in azione la Protezione civile

Danni e disagi per il maltempo nel Ragusano. Una violenta burrasca si è abbattuta sul comune di Modica, con pioggia e grandine, registrate anche due trombe d’aria. Non ci sono feriti. A fare il punto sul suo profilo Facebook è il sindaco di Modica, Maria Monisteri.

«Alberi divelti, manufatti che hanno subito danni alle coperture, tetti scoperchiati e tegole portate via dal forte vento - scrive il primo cittadino -. Non ci sono per fortuna danni alle persone. Sono i primi esiti che il nostro Gruppo Comunale Protezione Civile Modica e i Vigili del Fuoco hanno rilevato in particolare in contrada Pirato Cava Maria dove si sono abbattute due trombe d’aria nel primissimo pomeriggio di oggi. La forte pioggia e la violenta grandinata su Modica hanno anche costretto all’unico senso di marcia - da Modica bassa alla Sorda - su via Nazionale. Nei luoghi più esposti al maltempo, lavorano gli agenti della Polizia Locale»