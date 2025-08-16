Acqua inquinata a Scoglitti, molti i casi di gastroenterite

L’inquinamento della condotta idrica a Scoglitti, nel Ragusano, ha causato problemi di salute a molti residenti e villeggianti colpiti da gastroenterite. Alcune persone hanno dovuto far ricorso alla Guardia medica dove si sono create file di pazienti in attesa. In qualche caso è stato necessario l’intervento dell’ambulanza e i pazienti più gravi si sono recati al Pronto Soccorso. In un albergo di

Scoglitti, due terzi degli ospiti hanno avuto problemi e l'ambulanza è intervenuta ben tre volte.

I titolari dell’hotel hanno effettuato una bonifica delle vasche e dei serbatoi idrici e hanno scelto di utilizzare solo l’acqua che arriva con le autobotti. I due guasti alla condotta idrica sono stati

riparati e il comune attende l’esito delle nuove analisi per ritirare l’ordinanza di divieto di utilizzo. «I guasti alla condotta idrica sono stati riparati il 12 agosto - spiega l'assessore alle problematiche di Scoglitti, Salvatore Avola - oggi non ci sono più infiltrazioni e l’acqua che arriva nelle abitazioni è potabile. Attendiamo l’esito delle nuove analisi per ritirare l’ordinanza».