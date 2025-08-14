Verdoni e fringuelli alla temperatura di -2 gradi per essere portati a Malta, liberati oltre duemila esemplari a Ragusa

Un traffico di fauna selvatica protetta è stato al centro di indagini della Guardia di finanza e funzionari delle Dogane a Ragusa. Nel corso degli ordinari controlli svolti nell’ambito degli spazi doganali del porto di Pozzallo, i militari del Comando Provinciale di Ragusa e Roan di Palermo, in collaborazione con i funzionari doganali della locale Sezione Operativa, hanno scoperto che volatili protetti erano trasportati in precarie condizioni igienico-sanitarie con rischi per la salute pubblica verso il fiorente mercato maltese.

Trovati 2.687 esemplari tra cardellini, verdoni e fringuelli, che avrebbero fruttato oltre 400.000 euro sul mercato dell’isola, dove le specie rinvenute sono particolarmente apprezzate e ricercate.

I volatili erano trasportati all’interno di uno scompartimento refrigerato alla temperatura di -2 gradi centigradi per ridurne temporaneamente le funzioni vitali e quindi meglio celare la loro presenza, rinchiusi in anguste gabbie di plastica abilmente occultate all’interno di scatoloni e in condizioni critiche derivanti dallo spazio insufficiente e dalle limitate scorte di acqua e cibo.