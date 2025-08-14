Ispica, fa da paciere durante una lite ma viene accoltellato: una denuncia

Cerca di fare da paciere durante una lite, ma uno dei litiganti si rivolta contro di lui e gli sferra una coltellata all’addome. La vittima, un giovane tunisino, ha dovuto far ricorso alle cure dell’ospedale di Modica. La prognosi è di 30 giorni. La lite è avvenuta domenica sera in un locale di Santa Maria del Focallo.

Il tunisino era intervenuto per sedare gli animi, ma uno dei contendenti un marocchino residente a Rosolini, di 17 anni, si è dapprima allontanato, poi è tornato in compagnia di altri amici e ha colpito la vittima con una bottiglia di vetro, poi con una sedia in alluminio e infine sferrando un fendente all’addome.

L'aggressore è stato individuato dai carabinieri grazie alle immagini delle telecamere e alle testimonianze. Il giovane è stato denunciato alla Procura per i minorenni di Catania per lesioni aggravate.