Migranti, la guardia costiera ne salva 50 in mezzo al mare: saranno trasferiti a Pozzallo

Una cinquantina di migranti a bordo di un piccolo barchino, è stata raggiunta dalla motovedetta Cp 325 di stanza a Pozzallo. Una volta raggiunte le persone a circa 40 miglia a sud, sud est di Pozzallo - tra loro ci sarebbero anche 4 donne - è stato completato il trasbordo e la motovedetta sta facendo rotta per la cittadina del Ragusano. Al porto ibleo, intanto, sono stati allertati i servizi di accoglienza. L’arrivo di Cp 325 a Pozzallo è previsto intorno alle 18.