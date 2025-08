Migranti, 98 naufraghi verso Pozzallo: «Ci sono due bambini morti». Una donna incinta trasferita a Lampedusa

La nave portarinfuse Port Fukuoka che naviga sotto bandiera delle isole Marshall, si sta dirigendo verso Pozzallo, in Sicilia, per sbarcare 98 superstiti e due cadaveri di minori. Le operazioni di salvataggio sarebbero avvenute ieri al largo delle coste Tunisine, tra Sfax e Gabes. Ancora non sono noti altri dettagli. Il gigante del mare non sarebbe in condizioni di entrare in porto. Si tratta della stessa nave di cui aveva parlato nei giorni scorsi Sea-Watch, accusando Frontex di essere intervenuta in ritardo e il governo italiano di «indifferenza». Per l’ong i due cadaveri sono di bambini morti nel naufragio.

La migrante incinta che aveva chiesto aiuto alla ong Sea Watch, è stata portata insieme al marito a Lampedusa. Lo rende noto la Ong Sea Watch che, l’altro ieri, attraverso la sua nave veloce Aurora, aveva provato ad allertare le autorità italiane dopo aver avvistato in mare 97 naufraghi, tra cui la profuga, poi soccorsi dalla nave mercantile Port Fukouka.