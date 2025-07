Ragusa, a rischio il «faro di Montalbano»: il vento ha compromesso il pannello

Verifiche sulla stabilità di un pannello del faro di Punta Secca a due passi dalla casa della fiction de 'Il commissario Montalbanò, nel Ragusano. E’ accaduto ieri sera intorno alle 20:45; un forte vento spazzava tutto il litorale ibleo. E’ stato il sindaco di Santa Croce Camerina, Giuseppe Di Martino ad allertare i vigili del fuoco chiedendo un sopralluogo per verificare la staticità di uno dei pannelli in piombo che rivestono la copertura della lanterna del faro. Personale specializzato dei Vigili del Fuoco è salito sulla sommità del faro attraverso la scala interna con tutti i dispositivi di sicurezza del caso e con tecniche e attrezzature alpinistiche ha proceduto alla verifica degli elementi oggetto della segnalazione e con la messa in sicurezza. Sul posto anche la Polizia Locale del Comune di Santa Croce Camerina.