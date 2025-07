Vittoria, ferito e insanguinato in strada: mistero su una lite familiare

Lo hanno trovato accasciato in una pozza di sangue, nel cuore del centro storico di Vittoria. Era ferito a un braccio, con una profonda lesione che faceva temere il peggio. L’uomo, un cittadino albanese, era riuscito a uscire da casa, in via La Marmora, e aveva provato a mettersi alla guida dell’auto per raggiungere l’ospedale. Ma dopo poche centinaia di metri, in via Gaeta, ha perso le forze, ha fermato la macchina ed è sceso, accasciandosi sull’asfalto. A dare l’allarme sono stati alcuni passanti, che hanno chiamato il 118 e la polizia. L’uomo è stato trasportato in ospedale, dove i medici hanno escluso pericoli di vita.

La moglie e il cognato, ascoltati dagli agenti, hanno riferito che l’uomo si sarebbe ferito con del vetro all’interno dell’abitazione. Una versione che però non convince del tutto gli investigatori: l’ipotesi su cui si sta lavorando è che la ferita sia stata provocata durante una lite familiare.