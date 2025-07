Siracusa, una imbarcazione della guardia costiera ha soccorso 40 migranti

Una motovedetta della Guardia costiera, la Cp 323 ha mollato gli ormeggi intorno alle 9 di questa mattina da Siracusa per raggiungere una piccola imbarcazione in difficoltà. Dopo aver effettuato il trasbordo di una quarantina di migranti tutti uomini e apparentemente originari del Bangladesh, a circa 100 miglia da Portopalo nel Siracusano, la motovedetta si è diretta proprio verso Portopalo. Intorno alle 18.30 in un rendez vous, la cp 323 ha trasferito i migranti sulla motovedetta Cp 325 nel frattempo partita da Pozzallo. La Cp 325 dovrebbe arrivare a Pozzallo con i circa 40 migranti intorno alle 19.30.