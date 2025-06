Giovane accoltellato ad Acate, l'aggressore fermato a Vittoria

È durata poche ore la fuga del presunto responsabile del ferimento di diciottenne tunisino ad Acate. Il feritore, un giovane di 21 anni, sarebbe stato individuato e fermato dalla polizia a Vittoria. L’accoltellamento si è verificato poco prima di mezzanotte nella zona di Acate, pare non distante dal Castello di Biscari. La vittima è un giovane non ancora diciottenne che è stato caricato in ambulanza e portato in ospedale a Vittoria. Le sue condizioni sono gravi ed ha la prognosi riservata. Sarebbe stato colpito alle spalle e al fianco con un coltello o un’arma da taglio. I medici, nella notte, lo hanno sottoposto a intervento chirurgico urgente, a causa della perforazione di un polmone.