Sbarco di migranti a Pozzallo, erano stati salvati da una porta container

Sbarco di migranti concluso a Pozzallo dove intorno alle 18 è arrivata la motovedetta della guardia costiera con 31 persone a bordo. Si tratta dei migranti messi in salvo all’alba di oggi dalla porta container Ctm Istmo, che batte bandiera di Panama, che ha operato a circa 180 miglia dalle coste siciliane. La motovedetta Cp325 ha effettuato un rendez vous a una quarantina di miglia da Portopalo di Capopassero, trasbordando le persone e trasferendole nel porto ibleo.

Sono tutti uomini, tra loro anche due minori: in buone condizioni, sono stati rifocillati a bordo della nave commerciale; da tempo erano senz’acqua e senza viveri. Sono tutti originari del Bangladesh. Nessuno ha avuto bisogno di approfondimenti medici in ospedale ma dopo i controlli medici effettuati prima dal team Usmaf - sanità marittima - guidato dal medico del porto, Vincenzo Morello, e dell’Asp con il medico Angelo Gugliotta, sono stati tutti trasferiti all’hot spot per il completamento delle procedure di identificazione e di accoglienza.